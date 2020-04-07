За першу добу посиленого карантину поліцейські склали 192 адміністративних протоколи за порушення заходів самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, в основному правопорушення стосувалися відвідування громадянами парків і скверів, а також порушень умов самоізоляції.

“Так, за добу поліція склала 192 протоколи за статтею 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” Кодексу про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає штраф в 17-34 тисяч гривень”, – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Найбільше протоколів складено в Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у Києві.

Так, правоохоронці виявили 14 правопорушників, відвідували парки і сквери. Ще 10 адміністративних протоколів складено за порушення умов самоізоляції. Також є адмінпротоколи за появу в громадських місцях без масок.

6 квітня на службу залучили близько 22 тисяч правоохоронців (з поліції і Нацгвардії), з них 7 тисяч патрулювали парки, сквери та інші громадські місця.