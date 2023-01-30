Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар повідомив, аби отримати дозвіл на приєднання майбутнього підприємства з виробництва БПЛА Bayraktar до електричної мережі України у нього запросили $10 млн. Також його попередили, що на під'єднання потрібно буде близько двох років.

Про це підприємець розповів в інтерв’ю Наталі Мосейчук.

У серпні 2022 року турецький виробник Bayraktar зареєструвався в Україні. Компанія придбала земельну ділянку для будівництва.

Нам потрібна електрика на земельній ділянці. Знаєте, скільки вартує приєднатися до мережі? – 10 млн доларів. І вони зазначили, що на під’єднання знадобиться 2 роки, кажуть, що так все працює… Це те, що треба вирішити, швидше, прозоріше та відкритіше. Справа не в корупції, але ж…”, – наголосив Байрактар.

Натомість, розповів підприємець, за отримання дозволу на підключення до енергомережі офісу в Туреччині йому не довелось нічого платити, і це загалом зайняло 1-2 тижні.

Халук Байрактар повідомив владі України про таку пропозицію, проте, зауважив, “через ці обставини чогось просити не любить”, водночас додав, що це критично для України, для її майбутнього.

Bayraktar зареєструвався в Україні: у межах угоди між Туреччиною та Україною, підписаної ще перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, компанія Baykar погодилася побудувати свій другий виробничий завод в Україні.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що компанія розробила проєктну документацію. Земельну ділянку придбали для реалізації майбутніх потужностей. За його словами, власники компанії мають намір повністю реалізувати проєкт. Налагодження виробництва в Україні було майже їх особистим зобов’язанням.

Варто зазначити, що на майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують виготовляти не лише ударні безпілотники Bayraktar TB2, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı та реактивні надзвукові Bayraktar Kizilelma.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ, творець безпілотників Bayraktar Халук Байрактар долучився до підтримки України.

25 січня турецька компанія “Baykar” спорядила Україні ще два безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, здатні виконувати дистанційно керовані або автономні польоти.

Довідка. Халук Байрактар – турецький підприємець і меценат. Генеральний директор компанії Baykar Defence, яка, зокрема, виробляє БпЛА Bayraktar. Отримав Орден “За заслуги” ІІІ ступеня після того, як Україна закупила 6 безпілотників у 2020 році.

Bаyraktar TB2 (Taktik Blok 2) — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Імовірно, перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах.