Про це повідомляє Урядовий портал.

За інформацією міністра енергетики України Германа Галущенка, на виконання завдання прем’єр-міністра спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами проведено позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області України.

Відтак, за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявилися: порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії; застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством; відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури; недотримання тривалості відключення.

Також виявлено випадки відсутності погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За даними Держенергонагляду, лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ “Волиньобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”, АТ “Полтаваобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі”, ВАТ “Тернопільобленерго” та ВАТ “Чернігівобленерго”. Натомість найменше порушень зафіксовано в АТ “Прикарпаттяобленерго”, АТ “Харківобленерго” та ПрАТ “Кіровоградобленерго”.

За порушення на операторів системи розподілу складено відповідні акти щодо порушень, які слід усунути до 31 грудня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.

“Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною”, – підсумував Денис Шмигаль.