За підтримки програми розвитку ООН в Україні знешкодили 540 тисяч мін та снарядів

Джерело: пресслужба ДСНС
Про це йшлося на зустрічі піротехніків служби з керівником Програми розвитку ООН Ахімом Штайнером під час поїздки до Ірпеня.
“Штайнер поспілкувався з піротехніками ДСНС щодо ситуації з розмінування території України. За підтримки ПРООН українські команди знешкодили 540 тис. мін і снарядів, що не розірвалися, на території, на якій проживає близько 3,8 млн осіб”, – йдеться у повідомленні.
Керівник ПРООН відзначив, що Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Потенційно забрудненими боєприпасами можуть бути 30% території нашої держави.
Водночас Штайнер наголосив на важливості підтримання довготривалих партнерських відносин між ПРООН і ДСНС для подолання наслідків війни і сприяння швидкому і безпечному відновленню нашої країни.
Нагадаємо, що Молдова організує кількатижневе навчання для військових Збройних сил України зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.
Варто додати, перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що через забруднення території України вибухонебезпечними предметами в зоні ризику перебуває 6,1 мільйона людей.
Припускається, що території Україні, що наразі забруднені мінами та іншими вибуховими пристроями в Україні, ймовірно, завбільшки з Велику Британію.
За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів.
Зауважимо, що Міністерство оборони і американська консалтингова та інженерна фірма Tetra Tech обговорили співпрацю щодо створення в Україні Навчального центру з гуманітарного розмінування.
- Уряд Нідерландів виділив 2,5 мільярда євро допомоги для України, відтак частина цих коштів буде спрямована на гуманітарне розмінування території України.
- Канада виділить 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування території України та навчання українських фахівців.
- В Україні запустять програму гуманітарного розмінування деокупованих територій. Для цього Європейський Союз залучить 25 млн євро.