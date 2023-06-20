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За підтримки програми розвитку ООН в Україні знешкодили 540 тисяч мін та снарядів

За підтримки Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй українські фахівці вже знешкодили 540 тисяч мін та снарядів на території, де проживають близько 3,8 мільйона людей.

Вівторок, 20 червня 2023, 22:33
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Джерело: пресслужба ДСНС

Про це йшлося на зустрічі піротехніків служби з керівником Програми розвитку ООН Ахімом Штайнером під час поїздки до Ірпеня.

“Штайнер поспілкувався з піротехніками ДСНС щодо ситуації з розмінування території України. За підтримки ПРООН українські команди знешкодили 540 тис. мін і снарядів, що не розірвалися, на території, на якій проживає близько 3,8 млн осіб”, – йдеться у повідомленні.

Керівник ПРООН відзначив, що Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Потенційно забрудненими боєприпасами можуть бути 30% території нашої держави.

Водночас Штайнер наголосив на важливості підтримання довготривалих партнерських відносин між ПРООН і ДСНС для подолання наслідків війни і сприяння швидкому і безпечному відновленню нашої країни.

Нагадаємо, що Молдова організує кількатижневе навчання для військових Збройних сил України зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.

Варто додати, перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що через забруднення території України вибухонебезпечними предметами в зоні ризику перебуває 6,1 мільйона людей.

Припускається, що території Україні, що наразі забруднені мінами та іншими вибуховими пристроями в Україні, ймовірно, завбільшки з Велику Британію.

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів.

Зауважимо, що Міністерство оборони і американська консалтингова та інженерна фірма Tetra Tech обговорили співпрацю щодо створення в Україні Навчального центру з гуманітарного розмінування.

Теги: ПРООН, вибухівка, війна, гуманітарне розмінування, ДСНС, знешкоджені міни, ООН, російсько-українська війна, снаряди

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