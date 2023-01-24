24 січня на східному напрямку українські військові знищили три ударні гелікоптери Ка-52. Вартість одного такого вертольота становить близько $16 млн.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ

За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52.

Зауважимо, що за 23 січня українським військовослужбовцям вдалось “приземлити” шість російських повітряних цілей, на загальну суму близько $40 млн.

Довідка. Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад $16 млн.