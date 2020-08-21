Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Найчастішими причинами смерті стали хвороби серця і ракові захворювання.
При цьому коронавірус COVID-19 став причиною смерті 1112 громадян (або близько 0,38 % від загальної кількості смертей за півроку). З них 46 осіб померли в результаті “неідентифікованого вірусу COVID-19”.
За перші 6 місяців грип і пневмонія офіційно спричинили смерть 3078 осіб.
Туберкульоз забрав життя 1 613 громадян, а ВІЛ – 1583 українців.
Від раку ж за півроку на території України померли 38 222 особи (понад 13 % загальної кількості).
Хвороби системи кровообігу спричинили смерть 196 567 осіб (близько 68,5 % загальної кількості). Зокрема, від ішемічної хвороби серця померли 135 867 осіб.
Серед інших причин смертності:
• хвороби крові – 100 летальних випадків;
• цукровий діабет – 990 випадків;
• розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю – 375 осіб;
• хвороби нервової системи – 2159 осіб;
• хвороби органів травлення – 11 454 особи;
• хвороби шкіри – 257 осіб;
• хвороби сечостатевої системи – 1304 людини;
• вагітність, пологи – 16 осіб;
• вроджені вади розвитку та аномалії – 509 осіб.
Крім того, внаслідок ДТП за пів року померли 1646 людей; через утоплення – 612 осіб, в пожежах – 596 осіб.
Вплив алкоголю спричинив смерть 1157 українців. А від умисного заподіяння собі шкоди померли 3078 осіб.
- Станом на 9:00 21 серпня в Україні зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- 20 серпня в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Червону зону карантину розширили.