В Україні за шість місяців 2020 року (з січня по червень) померли 287 тисяч 10 громадян.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Найчастішими причинами смерті стали хвороби серця і ракові захворювання.

При цьому коронавірус COVID-19 став причиною смерті 1112 громадян (або близько 0,38 % від загальної кількості смертей за півроку). З них 46 осіб померли в результаті “неідентифікованого вірусу COVID-19”.

За перші 6 місяців грип і пневмонія офіційно спричинили смерть 3078 осіб.

Туберкульоз забрав життя 1 613 громадян, а ВІЛ – 1583 українців.

Від раку ж за півроку на території України померли 38 222 особи (понад 13 % загальної кількості).

Хвороби системи кровообігу спричинили смерть 196 567 осіб (близько 68,5 % загальної кількості). Зокрема, від ішемічної хвороби серця померли 135 867 осіб.

Серед інших причин смертності:

• хвороби крові – 100 летальних випадків;

• цукровий діабет – 990 випадків;

• розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю – 375 осіб;

• хвороби нервової системи – 2159 осіб;

• хвороби органів травлення – 11 454 особи;

• хвороби шкіри – 257 осіб;

• хвороби сечостатевої системи – 1304 людини;

• вагітність, пологи – 16 осіб;

• вроджені вади розвитку та аномалії – 509 осіб.

Крім того, внаслідок ДТП за пів року померли 1646 людей; через утоплення – 612 осіб, в пожежах – 596 осіб.

Вплив алкоголю спричинив смерть 1157 українців. А від умисного заподіяння собі шкоди померли 3078 осіб.