За півтора місяця ціни на газ у Європі зросли вдвічі внаслідок того, що Росія знизила обсяги постачання усіма можливими маршрутами.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ “Оператор ГТС України”.

Попри те, що Європа має потреби у газі, “Газпром” відмовився від додаткових бронювань української газотранспортної системи на час ремонту своїх газогонів – “Турецького Потоку” та “Північного Потоку-1”.

Окрім того, не використовуються навіть вже заброньовані та оплачені потужності української газотранспортної системи (ГТС). Наприклад, із доступних 109 млн куб. м на добу прокачується менше як 42 млн куб. м.

“Результат такої поведінки росіян видно неозброєним оком: ціна на європейському хабі TTF з 1 червня зросла вдвічі — з $923 до $1949 за 1000 куб. м”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що “Газпром” продовжує заробляти на газовому ринку та водночас паралізує підготовку ЄС до нового опалювального сезону. Тактика шантажу та використання газу як зброї наразі окуповується. Але в перспективі призведе до втрати ринкових позицій.