Про це повідомляє пресслужба ТОВ “Оператор ГТС України”.
Попри те, що Європа має потреби у газі, “Газпром” відмовився від додаткових бронювань української газотранспортної системи на час ремонту своїх газогонів – “Турецького Потоку” та “Північного Потоку-1”.
Окрім того, не використовуються навіть вже заброньовані та оплачені потужності української газотранспортної системи (ГТС). Наприклад, із доступних 109 млн куб. м на добу прокачується менше як 42 млн куб. м.
“Результат такої поведінки росіян видно неозброєним оком: ціна на європейському хабі TTF з 1 червня зросла вдвічі — з $923 до $1949 за 1000 куб. м”, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що “Газпром” продовжує заробляти на газовому ринку та водночас паралізує підготовку ЄС до нового опалювального сезону. Тактика шантажу та використання газу як зброї наразі окуповується. Але в перспективі призведе до втрати ринкових позицій.
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