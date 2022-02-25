У Міністерстві оборони України повідомили, що станом на 25 лютого кількість втрат з боку російських загарбників складає понад 1 000 військових.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що за півтори доби війни РФ втратила більше, ніж СРСР за один рік військових дій Афганістані.

Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ РФ складає понад 1 тисячу.

“Такої кількості втрат особового складу за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування, ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала. Вірте у ЗСУ!”, – наголосили в Міністерстві.