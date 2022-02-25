Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що за півтори доби війни РФ втратила більше, ніж СРСР за один рік військових дій Афганістані.
Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ РФ складає понад 1 тисячу.
“Такої кількості втрат особового складу за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування, ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала. Вірте у ЗСУ!”, – наголосили в Міністерстві.
🔊СВ ЗСУ:
Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ РФ складає більше 1 тис.
Такої кількості втрат в/с за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
Вірте у ЗСУ! 🇺🇦 pic.twitter.com/WDkBBo6sng
— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022
- Нагадаємо, в Україні за добу загинуло 800 одиниць живої сили окупаційних військ Російської Федерації.
- Раніше повідомлялось, що у Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ. Однак російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацистською Німеччиною.
- На чернігівському напрямку та безпосередньо на підходах до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та зупинити прорив російських військ.