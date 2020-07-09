З 1 липня по 31 грудня 2019 року сервіс TikTok 49 247 689 відео через "порушення принципів спільноти або умов надання послуг".

Про це повідомляє The Verge.

Це в середньому 1% від всіх відео, створених користувачами за цей період. Відзначається, що 98,2% були заблоковані до того, як на них надійшли скарги, а 89,4% видалили до того, як їх встигли побачити користувачі.

В основному TikTok видаляв відео, в яких був контент сексуального характеру (25,5%), а також ролики, “що зображують шкідливе, небезпечне або незаконне поводження неповнолітніх”, тобто вживання алкоголю або наркотиків. Ці відео склали 24,8% контенту. Також 3% від всіх роликів склали відео з розпалюванням ненависті.

Найбільше блокували користувачів Індії – 16 мільйонів роликів. На другому місці США – 4,5 мільйона. У Пакистані – 3,7 мільйона роликів, у Великобританії – 2, а в Росії – 1,2.

Кількість відео, що порушують правила TikTok, набагато перевищує загальне число роликів, заблокованих за цей же час в YouTube (там видалили 14,7 мільйона відео).