Джерело: Київська міська військова адміністрація.
Глава КМВА Сергій Попко підкреслив, що російські окупанти завдали ударів балістичним озброєнням. З початку травня це вже 16-та атака на столицю.
Утім, росіяни змінили тактику, оскільки після низки нічних ударів вони атакували Київ вдень.
Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами ППО. Йдеться, що влучань у місті не допущено.
- 29 травня, близько 11:20, росіяни атакували Київ, внаслідок чого в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети.