Джерело: Київська міська військова адміністрація.

Глава КМВА Сергій Попко підкреслив, що російські окупанти завдали ударів балістичним озброєнням. З початку травня це вже 16-та атака на столицю.

Утім, росіяни змінили тактику, оскільки після низки нічних ударів вони атакували Київ вдень.

Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами ППО. Йдеться, що влучань у місті не допущено.