З початку карантинних заходів в Україні правоохоронці склали на порушників 923 адміністративні протоколи.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Зокрема, найбільше порушень за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП виявлено у Дніпропетровській області – 167, у Донецькій – 85, у місті Києві – 75.

Окрім того, 67 – у Київській, 61 – у Запорізькій, 54 – у Черкаській, 47 – у Одеській, 43 – у Херсонській, 33 – у Вінницькій області, по 32 – у Сумській та Харківській, 30 – у Рівненській, 29 – у Львівській, 25 – у Волинській, 22 – у Чернівецькій, 21 – у Кіровоградській, 19 – у Чернігівській, 18 – у Миколаївській, 14 – у Луганській, 12 – у Закарпатській, по 9 – у Івано-Франківській та Тернопільській, 8 – у Житомирській, 7 – у Хмельницькій та 4 – у Полтавській області.

Зазначається, що до суду поліцейські направили 889 адміністративних протоколів.

Також слідчі поліції розпочали 8 кримінальних проваджень за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України: 3 – у Харківській області, по 1 – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях та місті Києві.

В поліції додали, що сьогодні, 21 березня, до вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучено понад 17 тисяч правоохоронців. У тому числі поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників.