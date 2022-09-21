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За посередництва саудівського принца з російського полону вдалось звільнили 10 іноземців

За посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана з російського полону вдалось звільнити 10 іноземців, котрих ворог захопив на території України.

Середа, 21 вересня 2022, 23:21
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Про це повідомляє пресслужба МЗС СА у Twitter.

Влада РФ передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, літак із ними вже приземлився в арабській країні. Вже звідти їх безпечно відправлять до їхніх країн.

Звільнення іноземців відбулося в межах процесу обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Звільнені громадяни з п’яти країн – США, Великої Британії, Швеції, Хорватії та Марокко.

20 вересня Мухаммед ібн Салман зустрічався в палаці з радником і спеціальним посланцем президента України Рустемом Умеровим, де обговорювали повномасштабну війну та гуманітарні зусилля Саудівської Аравії.

Пізніше прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс повідомила у Twitter, що звільнено п’ятьох британських громадян.

Вона подякувала за зусилля сторонам України та СА у звільненні полонених та наголосила, що РФ повинна покласти край безжальній експлуатації військовополонених і цивільних ув’язнених у політичних цілях.

Серед них громадянин Великої Британії Ейден Аслін, якого в червні суд у самопроголошеній ДНР засудив до смертної кари та звинуватив у найманстві на користь України.  

За даними CNN, звільнено двох громадян США – 39-річного Олександра Джон-Роберта Дрюке та 27-річного Енді Тай Нгок Хюїнь, котрі потрапили в полон у боях проти російських окупантів у червні.

Теги: звільнення з полону, іноземний легіон, іноземці, російський полон, саудівський принц

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