За посередництва саудівського принца з російського полону вдалось звільнили 10 іноземців

Про це повідомляє пресслужба МЗС СА у Twitter.

Влада РФ передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, літак із ними вже приземлився в арабській країні. Вже звідти їх безпечно відправлять до їхніх країн.

Звільнення іноземців відбулося в межах процесу обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Звільнені громадяни з п’яти країн – США, Великої Британії, Швеції, Хорватії та Марокко.

20 вересня Мухаммед ібн Салман зустрічався в палаці з радником і спеціальним посланцем президента України Рустемом Умеровим, де обговорювали повномасштабну війну та гуманітарні зусилля Саудівської Аравії.

Пізніше прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс повідомила у Twitter, що звільнено п’ятьох британських громадян.

Вона подякувала за зусилля сторонам України та СА у звільненні полонених та наголосила, що РФ повинна покласти край безжальній експлуатації військовополонених і цивільних ув’язнених у політичних цілях.

I thank @ZelenskyyUa for his efforts to secure the release of detainees, and Saudi Arabia for their assistance.

Russia must end the ruthless exploitation of prisoners of war and civilian detainees for political ends.

— Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022