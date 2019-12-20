Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.
“Є така статистика. За минулі 5 років було засуджено близько 9,7 тис. військовослужбовців. До реального позбавлення волі (тюремного ув’язнення, – ред.) засуджено близько 1,7 тис. осіб, з яких лише 359 є учасниками АТО (ООС)”, – сказав Чумак.
Також є статистика за фактами самогубств військовослужбовців і небойових втрат на Донбасі. Але конкретні цифри Чумак не назвав.
Він лише зазначив, що в процентному співвідношенні мова йде про менше ніж 1% військовослужбовців.
“Там немає і 1%. Зрозумійте, я щоранку отримую від прокурора сил ООС повідомлення з інформацією по бойовим, небойових втрат і самогубств військових на фронті”, – сказав військовий прокурор.
- Чумак заявив, що справу щодо Іловайську було зареєстровано, як справу за фактом агресії Російської Федерації, а не проти українських посадових осіб.