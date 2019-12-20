Головний військовий прокурор Віктор Чумак розповів, що за минулі п'ять років було засуджено 9,7 тисяч військовослужбовців, з яких 359 - учасники антитерористичної операції (АТО) або операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Є така статистика. За минулі 5 років було засуджено близько 9,7 тис. військовослужбовців. До реального позбавлення волі (тюремного ув’язнення, – ред.) засуджено близько 1,7 тис. осіб, з яких лише 359 є учасниками АТО (ООС)”, – сказав Чумак.

Також є статистика за фактами самогубств військовослужбовців і небойових втрат на Донбасі. Але конкретні цифри Чумак не назвав.

Він лише зазначив, що в процентному співвідношенні мова йде про менше ніж 1% військовослужбовців.

“Там немає і 1%. Зрозумійте, я щоранку отримую від прокурора сил ООС повідомлення з інформацією по бойовим, небойових втрат і самогубств військових на фронті”, – сказав військовий прокурор.