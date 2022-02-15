Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час брифінгу 14 лютого.
Чехія готова до різної кількості біженців, які б у випадку ескалації конфлікту могли прибути з України”, – зауважив Фіала у своєму виступі.
Водночас у Чехії не втрачають надію на те, що до цього не дійде та що конфлікт вдасться вирішити за допомогою дипломатії.
Ми віримо, що дипломатичні переговори триватимуть далі й що ситуація врешті буде вирішена мирним шляхом”, – заявив прем’єр.
Також поки що не планується надання нашій країні іншої матеріальної допомоги, але чеський уряд готовий відгукнутися на запити з боку України.
Раніше новий чеський уряд заявив, що готовий спорядити до України військову допомогу на тлі можливої ескалації з боку Російської Федерації. Йдеться про боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії, котрі є одними з найдефіцитніших у Збройних силах України.
На брифінгу йшлося і про спільний захист словацько-українського кордону в разі вторгнення РФ й можливого збільшення українських біженців. Зокрема у Чехії готові направити через кордон Словаччини поліційний контингент до України.
- Також міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила про готовність допомогти України на тлі зосередження російських військ уздовж кордону. Уряд готовий надати або продати зброю та боєприпаси.
- Вона акцентувала, що у разі потреби Чехія може надіслати до України військових для допомоги в боротьбі з російською агресією.