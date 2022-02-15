У Чехії готові прийняти українських біженців у разі вторгнення Російської Федерації. Однак чеський уряд сподівається на мирне вирішення конфлікту.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час брифінгу 14 лютого.

Чехія готова до різної кількості біженців, які б у випадку ескалації конфлікту могли прибути з України”, – зауважив Фіала у своєму виступі.

Водночас у Чехії не втрачають надію на те, що до цього не дійде та що конфлікт вдасться вирішити за допомогою дипломатії.

Ми віримо, що дипломатичні переговори триватимуть далі й що ситуація врешті буде вирішена мирним шляхом”, – заявив прем’єр.

Також поки що не планується надання нашій країні іншої матеріальної допомоги, але чеський уряд готовий відгукнутися на запити з боку України.

Раніше новий чеський уряд заявив, що готовий спорядити до України військову допомогу на тлі можливої ескалації з боку Російської Федерації. Йдеться про боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії, котрі є одними з найдефіцитніших у Збройних силах України.

На брифінгу йшлося і про спільний захист словацько-українського кордону в разі вторгнення РФ й можливого збільшення українських біженців. Зокрема у Чехії готові направити через кордон Словаччини поліційний контингент до України.