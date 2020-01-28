У Німеччині та Японії медики зафіксували два випадки передачі коронавірусу від людини до людини.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Міністр охорони здоров’я Баварії (Німеччина) Мелані Хумлен розповіла, що випадок зараження було зафіксовано після контакту китайського і німецького громадян. Як стало відомо, німецький пацієнт спілкувався зі своєю колегою з Шанхаю (Китай). Через деякий час 33-річного чоловіка ізолювали, що підтвердили в міністерстві охорони здоров’я Німеччини.

Коли медик з Шанхаю поверталася додому, в літаку вона відчула слабкість, а також інші ознаки, що вказують на можливе зараження коронавірусом.

Другий випадок передачі коронавірусу від людини до людини за межами Китаю зафіксували в Японії.

У міністерстві охорони здоров’я Японії підтвердили, що коронавірусом заразився 60-річний чоловік, який не відвідував до цього Ухань. Він працює водієм туристичного автобуса, тому, можливо, підхопив вірус від туристів, які приїхали з Уханю.

У зв’язку з цим випадком Японія ввела додаткові перевірки для приїжджаючих з Китаю.

У США заявили про три нові випадки підтвердженого зараження коронавірусом в різних штатах: Вашингтон, Каліфорнія та Іллінойс.

У Бордо і Парижі (Франція) медики зафіксували три випадки зараження коронавірусом. У Парижі це пара з Китаю, яка прилетіла до Франції 18 січні. У Бордо – це 48-річний громадянин Китаю, який працює в французькій винній індустрії. Він прилетів безпосередньо з Уханю.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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