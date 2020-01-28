Про це повідомляє російська служба ВВС.
Міністр охорони здоров’я Баварії (Німеччина) Мелані Хумлен розповіла, що випадок зараження було зафіксовано після контакту китайського і німецького громадян. Як стало відомо, німецький пацієнт спілкувався зі своєю колегою з Шанхаю (Китай). Через деякий час 33-річного чоловіка ізолювали, що підтвердили в міністерстві охорони здоров’я Німеччини.
Коли медик з Шанхаю поверталася додому, в літаку вона відчула слабкість, а також інші ознаки, що вказують на можливе зараження коронавірусом.
Другий випадок передачі коронавірусу від людини до людини за межами Китаю зафіксували в Японії.
У міністерстві охорони здоров’я Японії підтвердили, що коронавірусом заразився 60-річний чоловік, який не відвідував до цього Ухань. Він працює водієм туристичного автобуса, тому, можливо, підхопив вірус від туристів, які приїхали з Уханю.
У зв’язку з цим випадком Японія ввела додаткові перевірки для приїжджаючих з Китаю.
У США заявили про три нові випадки підтвердженого зараження коронавірусом в різних штатах: Вашингтон, Каліфорнія та Іллінойс.
У Бордо і Парижі (Франція) медики зафіксували три випадки зараження коронавірусом. У Парижі це пара з Китаю, яка прилетіла до Франції 18 січні. У Бордо – це 48-річний громадянин Китаю, який працює в французькій винній індустрії. Він прилетів безпосередньо з Уханю.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
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- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 січня відправився в Китай в зв’язку зі спалахом коронавируса нового типу.
- За інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 26 січня в Україні ще не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусів nCoV 2019.
- 27 січня стало відомо про один випадок коронавируса, зафіксованому в Києві. Медики запевняють, що йдеться не про nCoV-2019.