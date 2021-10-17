Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, чому відмовився від запропонованої йому посади міністра охорони здоров'я.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Ну а потім коли почалися кадрові призначення, я зрозумів, що всі призначення робляться знову ж таки не за принципом професіоналізму, а за принципом особистої відданості вождю. І я зрозумів, що мені тут, звичайно, робити нічого. В будь-якому разі, про те, щоб я був міністром охорони здоров’я і мови бути не може”, – сказав Комаровський.

За словами Комаровського, він себе не бачить на цій посаді: “Це не моя посада”.

“Ніхто ніяк не може зрозуміти, що лікувати людей і керувати охороною здоров’я – це абсолютно різні науки. Який стосунок це має до мене”, – сказав Євген Комаровський.

Проте педіатр підкреслив, що він розуміється на алгоритмах прийняття рішень в медицині, тому, якщо “великому начальнику” це буде цікаво, він може розраховувати на поради від Комаровського.

В етері телеканалу «Україна 24» Євген Комаровський розповів, як відмовився від посади очільника МОЗ. Каже, що всі призначення на посади відбуваються не за принципом професіоналізму, а за принципом особистої відданості «вождю» (хто б це міг бути?). pic.twitter.com/1cZwue32Rm — Букви (@Bykvu) October 17, 2021

У лютому 2020 року повідомлялося, що відомий український лікар, колишній радник з медицини Володимира Зеленського Євген Комаровський зібрався в турне містами Росії навесні 2020 року.