За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури затримано в.о. міського голови одного з міст Львівщини на продажі гуманітарної допомоги та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Відповідно до даних слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн неправомірної вигоди від волонтера за передачу автобуса, який отриманий міською радою безплатно від однієї з асоціацій Фінляндії як гуманітарна допомога.

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 КПК України після одержання усієї суми.

Наразі тривають невідкладні першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.