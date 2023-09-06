Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією.
Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, зокрема, такі громади:
Харківська – 7 тисяч заяв;
Ірпінська – 3 тисяч заяв;
Ізюмська – 1,6 тисяч заяв;
Миколаївська – 1,3 тисяч заяв;
Балаклійська – 1,3 тисяч заяв.
«Плани перетворилися у конкретні дії. Сам процес – від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування прописаний у Постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів.
У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до Урядового контактного центру 1545. І серед масиву дзвінків не було жодного – про несправедливість чи неправомірність. Сподіваюсь, так триватиме і надалі», – підкреслив Віце-прем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
35% з тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення – це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.
Зазначимо, 75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.
Нагадаємо, програма єВідновлення стартувала 10 травня 2023 року. Максимальна сума виплат становить 200 тисяч гривень.
Джерело: пресслужба Мінвідновлення.