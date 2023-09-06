Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, зокрема, такі громади: