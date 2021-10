Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Премію Гурна отримав “за його безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців в прірві між культурами й континентами”.

Як зазначили у Нобелівському комітеті, вражає прихильність письменника до істини й відраза до спрощення. У його романах розвінчуються стереотипи й розкривається культурно різноманітна Східна Африка.

Гурна особливу увагу приділяє долі біженців. Основну увагу він приділяє ідентичності й самооцінці. Персонажі його романів опиняються в проміжку між культурами й континентами, між колишнім життям і майбутнім.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

