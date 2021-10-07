Про це повідомили у Нобелівському комітеті. 

Премію Гурна отримав “за його безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців в прірві між культурами й континентами”.

Як зазначили у Нобелівському комітеті, вражає прихильність письменника до істини й відраза до спрощення. У його романах розвінчуються стереотипи й розкривається культурно різноманітна Східна Африка.

“У літературному всесвіті Гурни все змінюється – спогади, імена, особистості. Нескінченне дослідження, рухоме інтелектуальною пристрастю, присутнє у всіх його книгах, і рівному мірою помітне як зараз у “Загробному житті” (2020 року), так і тоді, коли він почав писати як 21-річний біженець”, – йдеться у повідомленні.

Гурна особливу увагу приділяє долі біженців. Основну увагу він приділяє ідентичності й самооцінці. Персонажі його романів опиняються в проміжку між культурами й континентами, між колишнім життям і майбутнім.

Що відомо про Абдулразака Гурну?

Абдулразак Гурна народився у 1948 році на острові Занзібар у Танзанії. У кінці 1960-х він прибув до Англії як біженець. До виходу на пенсію Гурна був професором англійської та постколоніальної літератури в Кентському університеті.

Він почав писати у 21 рік. У творчому доробку письменника десять романів та низка оповідань. Тема біженців проходить через всю його творчість. 

Додамо, що торік лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала американська поетеса Луїза Глюк – за “безпомилковий поетичний голос”.

  • Раніше повідомляли, що фізіологи Девід Джуліос та Ардем Патапутян відкрили механізми, за допомогою яких наш організм реагує на тепло та холод і дотики. За це вони стали лауреатами Нобелівської премії з медицини.
  • Вчені Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі отримали Нобелівську премію з фізики “за новаторський внесок в наше розуміння комплексних фізичних систем”.
  • Нобелівську премію з хімії отримали британсько-американський вчений Девід Макміллан та німецький вчений Бенджамін Ліст “за розвиток асиметричного органічного каталізу”.