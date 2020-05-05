За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 12 раз порушили режим припинення вогню, в результаті один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил (ООС).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики двічі обстрялі українські позиції неподалік Верхньоторецького з мінометів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а біля Красногорівки застосував 14 мін 82-го калібру і станкові протитанкові гранатомети. Біля Новотроїцького, Авдіївки і два рази по околицях Старогнатівки вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Водяного бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поряд із Широкино українські позиції обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання “Північ” бойовики стріляли з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Поблизу населеного пункту Кримське противник застосував станкові протитанкові гранатомети.

По позиціях в районі Оріхового противник вів вогонь з 120 мм і 82 мм мінометів.

За даними української розвідки, 4 травня військовослужбовці ЗСУ знищили одного бойовика і двох поранили. Також знищена військова вантажівка противника.

З початку поточної доби бойовики з 82 мм мінометів обстріляли наші позиції біля Невельського.