Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
28 червня озброєні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Вони застосовували заборонені домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Також вчора окупанти обстріляли населений пункт Північне. Одна з ракет потрапила у двір житлового будинку. Осколки пошкодили сусідні будівлі. Жертв серед цивільного населення немає.
За даними розвідки 28 червня наш захисники знищили двох і поранили одного окупанта.
За минулу добу втрат серед українських захисників немає.
З початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.
- З початку 27 червня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.