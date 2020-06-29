28 червня в зоні бойових дій на Донбасі українські військові знищили двох окупантів і ще одного поранили.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

28 червня озброєні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Вони застосовували заборонені домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також вчора окупанти обстріляли населений пункт Північне. Одна з ракет потрапила у двір житлового будинку. Осколки пошкодили сусідні будівлі. Жертв серед цивільного населення немає.

За даними розвідки 28 червня наш захисники знищили двох і поранили одного окупанта.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.