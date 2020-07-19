18 липня на Донбасі проросійські бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Ворог обстріляв наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 82-х мм мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Так, неподалік Старогнатівка противник застосував протитанковий ракетний комплекс і станкові протитанкові гранатомети, а у вечірній час – озброєння БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети.

За захисника Водяного стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Недалеко від населеного пункту Новоселівка-2 загарбники вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Талаківці – з гранатометів і стрілецької зброї, а по захисникам Гнутове, крім автоматичних станкових гранатометів, противник задіяв ще і снайперську зброю.

Противник також стріляв із забороненого мінських домовленостей озброєння поблизу селища Новотошківське. По опорних пунктах наших захисників біля хутора Вільний і Причепилівка противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно госпіталізували.

За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного загарбника.