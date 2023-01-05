На тлі гігантської хвилі в Китаї Німеччина вводить обов'язковий тест на COVID-19 для подорожуючих з цієї країни. До правил в'їзду до ФРН терміново вносяться необхідні зміни, зазначив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах. За його словами, туристи з Китаю надалі мають проходити як мінімум експрес-тест.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр не уточнив, коли саме набудуть чинності нові правила.

Напередодні експерти у сфері охорони здоров’я з 27 країн ЄС не змогли домовитися про введення єдиних правил щодо обов’язкового тестування тих, хто прибуває з Китаю, але водночас наполегливо рекомендували вжити відповідний крок. Вони також рекомендували носити медичні або FFP2-маски на борту літаків з КНР.

Лаутербах назвав це добрим рішенням.

Європа знайшла спільну відповідь на ситуацію з пандемією в КНР. Ми як федеральний уряд саме цього і домагалися”, – зазначив він. За словами Лаутербаха, туристів з Китаю вибірково перевірятимуть на нові варіанти вірусу, а літаки з КНР — на присутність вірусів у стічних водах.

Своєю чергою, Австрія оголосила про проведення таких перевірок уже наступного тижня.

Інші країни, побоюючись підвищення рівня захворюваності, посилюють заходи безпеки. Зокрема 28 грудня міністр охорони здоров’я Італії заявив, що країна замовила мазки на антиген COVID-19 та секвенування вірусу для всіх мандрівників, які прибувають із Китаю, де кількість випадків захворювання зростає.

Італія, яка була першою країною в Європі, котра сильно постраждала від вірусу в лютому 2020 року – після того, як він з’явився в Китаї, тепер першою запровадила обов’язкові тести для осіб, які прибувають з цієї азійської країни.

Головний аеропорт Мілана, Мальпенса вже 26 грудня почав перевіряти пасажирів, які прибувають з Пекіна та Шанхая, і результати показали, що майже кожен другий пасажир був заражений.

Цей захід є важливим для забезпечення спостереження та виявлення можливих варіантів вірусу, щоб захистити населення Італії”, – пояснив міністр Ораціо Скіллачі, оголосивши про обов’язкове тестування для всіх пасажирів.

Міністр не зазначив, які заходи застосують до мандрівників з позитивним тестом, проте передбачається, що їм доведеться проходити карантин у будівлях, відведених місцевими органами охорони здоров’я.

Японія з 31 грудня вимагає негативний тест на COVID-19 після прибуття від мандрівників з материкового Китаю, тоді як Тайвань почав тестувати тих, хто прибуває з Китаю, з 1 січня.

На першому рейсі з Китаю до Мальпенса з 62 пасажирів 35 мали позитивний результат, тоді як на другому рейсі позитивними виявились 62 зі 120 пасажирів.

Зауважимо, що через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у КНР місцеві лікарні працюють на межі своїх можливостей.

Китайські лікарні вже переживали свої ненайкращі часи, коли були переповнені, недофінансовані чи недоукомплектовані. Однак зараз, через стрімке поширення COVID-19 у країні, медична система КНР виходить за межі своїх можливостей: пацієнти шикуються у коридорах медзакладів, а відділення невідкладної допомоги залишаються виснаженими.

Чимало хворих на коронавірус є і серед самих лікарів. У деяких медзакладах так багато лікарів, які мають позитивний тест на COVID-19, що решта медпрацівників, які не захворіли, виконують роботу п’яти чи навіть більше своїх колег.

Аби переконатись, що установа має достатню кількість персоналу, деякі лікарні відмовились від обов’язкової перевірки себе та медсестер перед роботою.

Один лікар у центральному місті Ухань сказав, що персонал його лікарні був настільки виснажений, що нейрохірургу в його відділенні нещодавно довелося провести дві операції за один день, борючись із симптомами COVID-19.

Фактичний масштаб надзвичайної ситуації в Китаї було важко оцінити. Але дані, оприлюднені місцевою владою, свідчать про те, що вірус поширюється: з кількох міст і провінцій щодня надходять повідомлення про сотні тисяч заражень. У Шанхаї одна лікарня спрогнозувала, що половину з 25 мільйонів мешканців міста зрештою буде інфіковано.