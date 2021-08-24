У вівторок, 24 серпня, у Верховній Раді відбулося урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення Незалежності України.

#Букви розповідають, як все відбувалося.

На засіданні були присутні колишні президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Проте за станом здоров’я не було першого президента Леоніда Кравчука (раніше повідомлялося, що він переніс операцію на серці).

Прибув на засідання і нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Крім того, в залі засідань можна було помітити: колишніх прем’єр-міністрів Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, ексспікерів ВР Володимира Рибака та Олександра Мороза, голову Офісу президента Андрія Єрмака, генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, нинішнього прем’єра Дениса Шмигаля та членів Кабінету Міністрів, представників судової гілки влади, дипломатів тощо.

На початку діти занесли до зали засідань ВР Прапор Незалежності України. Це саме той стяг, який народні депутати внесли до зали парламенту 30 років тому – 24 серпня 1991 року, під час прийняття Акта незалежності нашої країни.

Згодом Національний академічний український народний хор імені Г. Г. Верьовки виконав Державний Гімн України.

Перед присутніми виступив Володимир Зеленський, який привітав присутніх із Днем Незалежності.

“Нашу велику українську сім’ю єднає родина державних символів України. Це три брати: Державний Прапор України, Державний Герб і Державний Гімн. Вони пов’язані статтями Конституції України і на рівні національної підсвідомості”, – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що на позачерговому засіданні будуть розглядати ініційований ним законопроєкт про великий Державний Герб (який зрештою був ухвалений попри критику та вигуки “Ганьба!”). Документ мав представляти перший президент Леонід Кравчук, проте він був відсутній. У зв’язку з цим Зеленський закликав присутніх висловити підтримку Кравчуку.

“Я хочу, щоб ми зараз його підтримали. Підтримали першого президента України. Це його ідея, його мрія. Я гадаю, що він заслуговує на таку підтримку, на ваші оплески. Нехай буде здоровий. А така держава як Україна точно заслуговує на ще один символ”, – заявив глава держави.

Виступив із трибуни ВР і народний депутат України першого скликання, дипломат Володимир Крижанівський. Він звернувся до Володимира Зеленського та зауважив, що на святковий прийом у Маріїнському палаці не запросили жодного депутата, хто голосував за ухвалення Акту проголошення незалежності в 1991 році.

“Я думаю, що це хлопці і дівчата з вашого Офісу вирішили послугуватися приказкою моєї мами: “І без Гриця вода освятиться”. Думаю, що це останній раз, коли вони щось роблять, не порадившись з вами”, – зазначив Крижанівський.

Він торкнувся і теми російської агресії та закликав Зеленського зміцнювати українську армію.

Промови також виголосили: спікер парламенту Дмитро Разумков; народна депутатка дев’ятого скликання Ольга Коваль (“Слуга народу”) як “ровесниця” незалежності України; генерал-майор Служби безпеки, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна; заступниця голови ВР Олена Кондратюк.

Насамкінець у сесійній залі у виконанні хору прозвучав Державний Гімн України.

Після цього учасники засідання зібралися на спільну фотосесію на сходах перед входом до Верховної Ради.