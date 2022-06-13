Українка з іноземцем у громадському місці в присутності людей задовольнили свої сексуальні бажання, чим вчинили грубе порушення громадського порядку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області.

Протизаконні дії дівчини та хлопця супроводжувалися “винятковим цинізмом”, поєднаним з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, проявом безсоромності та грубої непристойності, йдеться у повідомленні.

Очевидці події зняли пару на відео, яке правоохоронці виявили під час моніторингу пабліків та новинних сайтів.

Встановивши місце зйомки, поліціянти швидко розшукали правопорушників. Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Про інцидент 11 червня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він заявив, що учасники непристойного дійства в одному з закладів відпочинку Одеси готуються пройти медичну комісію. За його словами, парі вручили повістки до військкомату.