Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Свої дії чоловік фільмував і активно коментував.

За його словами, він стріляв у перехожих біля ТЦ “Дрім Таун”.

“Ща буду стрелять по “хохлам” е**ным. Где мой ган, б**ть? “Хохлы”, пи****асы, ходят, с**а возле этого “Дрим Тауна” е***его. Вот, хохол пи***ет” (рос.), – прокоментував чоловік, а потім вистрілив з пістолета у вікно.

За словами Білошицького, чоловіка затримали. Свої дії він пояснив тим, що “хотів створити провокацію з людиною, з якою спілкувався”.

“Я просто так пожартував… Я розумію, що це був зовсім не жарт. Я ні в якому різі не люблю Росію і не підтримую Путіна. Я це зробив тільки тому, що думав, що це буде смішно тим людям, з якими я спілкувався”, – сказав він.



Як повідомляють ЗМІ, чоловік 1998 року народження, уродженець Донецька.