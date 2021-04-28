У Європарламенті розробили резолюцію про жорсткі санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Проєкт з’явився на сайті Європарламенту.
Автори резолюції просять ЄС відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також заморозити усі активи й скасувати візи олігархів, наближених до російської влади та їх сімей.
“У випадку, якщо таке військове нарощування (російських військ вздовж українських кордонів, – ред.) у майбутньому трансформується у вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС повинен чітко вказати, що ціна такого порушення міжнародного права та норм буде суворою”, ㅡ йдеться у документі.
Також у проєкті наголошується на необхідності зменшення залежності ЄС від російської енергетики. Автори резолюції закликають інституції блоку та всіх держав-членів припинити завершення будівництва “Північного потоку-2” та вимагати зупинки будівництва атомних електростанцій, побудованих “Росатомом”.
Раду Європи закликають розробити дієвий стратегічний підхід до відносин Євросоюзу з Росією й визначити “чіткі червоні лінії” у співпраці з цією державою.
Додамо, що європарламентарі також додали до проєкту резолюції положення щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним й причетністю російських спецслужб до вибухів у Чехії.
Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Сьогодні очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.