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У Європарламенті розробили резолюцію про жорсткі санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Члени Європейського парламенту підготували проєкт резолюції, у якій просять Євросоюз ввести жорсткі санкції проти Російської Федерації у разі ескалації конфлікту на Донбасі та повномасштабного вторгнення військ в Україну.

Середа, 28 квітня 2021, 18:57

Проєкт з’явився на сайті Європарламенту.

Автори резолюції просять ЄС відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також заморозити усі активи й скасувати візи олігархів, наближених до російської влади та їх сімей.

“У випадку, якщо таке військове нарощування (російських військ вздовж українських кордонів, – ред.) у майбутньому трансформується у вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС повинен чітко вказати, що ціна такого порушення міжнародного права та норм буде суворою”, ㅡ йдеться у документі.

Також у проєкті наголошується на необхідності зменшення залежності ЄС від російської енергетики. Автори резолюції закликають інституції блоку та всіх держав-членів припинити завершення будівництва “Північного потоку-2” та вимагати зупинки будівництва атомних електростанцій, побудованих “Росатомом”.

Раду Європи закликають розробити дієвий стратегічний підхід до відносин Євросоюзу з Росією й визначити “чіткі червоні лінії” у співпраці з цією державою.

Додамо, що європарламентарі також додали до проєкту резолюції положення щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним й причетністю російських спецслужб до вибухів у Чехії.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

  • Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
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Теги: Вторгнення, Європарламент, резолюція, Росія, санкції, Україна

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