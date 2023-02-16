За даними пошукової системи Google, російські кібератаки в країнах НАТО за минулий рік зросли в чотири рази проти показника 2020 року. В Україні кількість російських кібератак за той самий період зросла втричі.

Про це інформує Spiegel.

Сплеск атак збігається з початком повномасштабної війни Росії та, як зауважили аналітики, є ознакою того, що кібервійна продовжить набувати значення в майбутніх конфліктах.

За даними компанії, зловмисники, яких підтримує російський уряд, активізували свою діяльність з 2021 року, ще до початку російської агресії проти України.

Російські хакери, спонсоровані урядом РФ, протягом 2022 року майже постійно здійснювали цифрові атаки на українські цілі. Порівняно з 2020 роком кібернапади збільшилися до 250%.

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Сполучені Штати Америки разом з Великою Британією звинувачували Росію в кібератаках на супутникову мережу. Це призвело до відключення зв’язку в деяких частинах України до початку вторгнення.

Зауважимо, нещодавно онлайн-ресурси НАТО зазнали хакерської атаки. Представниця Північноатлантичного альянсу підтвердила, що кіберексперти активно займаються розслідуванням інциденту, який торкнувся кількох сайтів. Раніше за кібератаки відповідальними визнавали проросійських хакерів.