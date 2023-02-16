Про це інформує Spiegel.
Сплеск атак збігається з початком повномасштабної війни Росії та, як зауважили аналітики, є ознакою того, що кібервійна продовжить набувати значення в майбутніх конфліктах.
За даними компанії, зловмисники, яких підтримує російський уряд, активізували свою діяльність з 2021 року, ще до початку російської агресії проти України.
Російські хакери, спонсоровані урядом РФ, протягом 2022 року майже постійно здійснювали цифрові атаки на українські цілі. Порівняно з 2020 роком кібернапади збільшилися до 250%.
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Сполучені Штати Америки разом з Великою Британією звинувачували Росію в кібератаках на супутникову мережу. Це призвело до відключення зв’язку в деяких частинах України до початку вторгнення.
Зауважимо, нещодавно онлайн-ресурси НАТО зазнали хакерської атаки. Представниця Північноатлантичного альянсу підтвердила, що кіберексперти активно займаються розслідуванням інциденту, який торкнувся кількох сайтів. Раніше за кібератаки відповідальними визнавали проросійських хакерів.
- 19 січня президент Microsoft Бред Сміт заявив, що кібератаки Росії проти українських цілей послабилися за останній місяць, проте попередив, що це може змінитися з початком весни.
- Після численних невдач на полі бою в Україні росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, такі як електрика та інтернет.
- У Болгарії звинуватили Росію в кібератаках на їхні сайти державних установ і ЗМІ. Влада країни вважає, що атаками стоять російські хакери.