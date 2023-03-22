За рік країни НАТО надали Україні близько $120 млрд допомоги – звіт Столтенберга

Відповідний звіт глава НАТО оприлюднив 21 березня.
Щоб зберегти підтримку України, одночасно захищаючи Альянс, члени НАТО також узгоджують нові цілі щодо можливостей виробництва бойових боєприпасів і співпрацюють з промисловістю для збільшення виробництва. НАТО також посилює захист критично важливої національної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи, зокрема шляхом створення Координаційного осередку підводної інфраструктури та спільної оперативної групи НАТО-ЄС.
Столтенберг акцентував, що на Мадридському саміті 2022 року члени Альянсу прийняли нову Стратегічну концепцію, яка визначає Росію як найбільшу загрозу безпеці, поряд із тероризмом.
З початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала за 2022 рік від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже $120 мільярдів.
Попри те, що Сполучені Штати Америки є найбільшим національним донором, країни Європи та Канада забезпечили понад половину сукупної допомоги.
Ми рухаємось у правильному напрямку, але не так швидко, як цього вимагає небезпечний світ, у якому ми живемо”, – наголосив генсек, додавши, що “очевидно, що нам потрібно робити більше, і нам потрібно робити це швидше”.
Столтенберг очікує, що на Вільнюському саміті в липні члени Альянсу узгодять нову амбітну обіцянку про інвестиції в оборону, згідно з якими мінімум 2% ВВП будуть інвестовані в оборону.
Нещодавно прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО мають готуватися до тривалої війни РФ проти України, закликавши союзників збільшити витрати на оборону.
- Майже 5,5 млн гривень (понад €135 000) зібрали громадяни Естонії на навчання українських військових тактичній медицині. Понад 8 тисяч внесків отримала неприбуткова організація PULSE, яка займається розвитком тактичної медицини в Україні.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- 21 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступного місяця скличе зустріч високого рівня головного форуму військової організації зі співпраці з Україною, попри заперечення з боку Угорщини.