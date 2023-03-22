За рік країни НАТО надали Україні близько $120 млрд допомоги – звіт Столтенберга

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив високу оцінку "сталевого опору українського народу", а також "безпрецедентної підтримки України" з боку держав–членів Альянсу. Він зауважив, що Путін хотів, аби "Альянс зменшився, проте, досяг зворотного результату: НАТО розширюється".

Відповідний звіт глава НАТО оприлюднив 21 березня.

Щоб зберегти підтримку України, одночасно захищаючи Альянс, члени НАТО також узгоджують нові цілі щодо можливостей виробництва бойових боєприпасів і співпрацюють з промисловістю для збільшення виробництва. НАТО також посилює захист критично важливої ​​національної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи, зокрема шляхом створення Координаційного осередку підводної інфраструктури та спільної оперативної групи НАТО-ЄС.

Столтенберг акцентував, що на Мадридському саміті 2022 року члени Альянсу прийняли нову Стратегічну концепцію, яка визначає Росію як найбільшу загрозу безпеці, поряд із тероризмом.

З початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала за 2022 рік від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже $120 мільярдів.

Попри те, що Сполучені Штати Америки є найбільшим національним донором, країни Європи та Канада забезпечили понад половину сукупної допомоги.

Ми рухаємось у правильному напрямку, але не так швидко, як цього вимагає небезпечний світ, у якому ми живемо”, – наголосив генсек, додавши, що “очевидно, що нам потрібно робити більше, і нам потрібно робити це швидше”.

Столтенберг очікує, що на Вільнюському саміті в липні члени Альянсу узгодять нову амбітну обіцянку про інвестиції в оборону, згідно з якими мінімум 2% ВВП будуть інвестовані в оборону.

Нещодавно прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО мають готуватися до тривалої війни РФ проти України, закликавши союзників збільшити витрати на оборону.