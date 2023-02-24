Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, яких втрат та руйнувань зазнала українська столиця за рік широкомасштабної російсько-української війни.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Кличко подякував киянам, які у перші тижні повномасштабного російського вторгнення допомогли столиці вистояти, та воїнам, які продовжують боротись за свободу України.

За його інформацією, за 12 місяців російсько-української війни у Києві:

Повітряна тривога пролунала 680 разів;

Пошкоджень зазнали понад 700 будівель. Зокрема, 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти;

“Київська служба порятунку” здійснила 48 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;

На місця ракетних атак та атак дронами бригади “швидкої” здійснили 929 виїздів, надали допомогу 713 пацієнтам;

Загинули понад 160 цивільних мешканців, зокрема п’ятеро дітей;

Зареєстровано понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – 40 тисяч дітей;

Понад 8 тисяч киян у перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва;

Гуманітарний штаб Києва залучив допомогу від 130 міжнародних партнерів;

Метро, як укриття, приймало одночасно до 66 940 киян;

Висадили в місті майже 6000 дерев;

Одружились 24 852 пари;

Розлучились 2 688 пар;

Народилось 16 461 немовля: 8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки. Серед новонароджених – 278 двієнь та 4 трійні.

“Друзі! Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. Ми – кожен на своєму місці – робили і робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російського агресора”, – зазначив мер Києва.