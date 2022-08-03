Про це повідомляє блог редакторів української “Вікіпедії”.
Число переглядів статей української Вікіпедії за липень місяць склало 63,4 млн, що на 36 % більше ніж у цей місяць рік тому.
Частка української виросла з 23 % до 30 %, частка російської впала з 64 % до 57 %, частка англійської залишилася на рівні 9 %, частка інших залишилась на рівні 5 відсотків. Суми не сходяться через округлення.
В липні 2020 з території України російську “Вікіпедію” переглядали в 3,0 рази частіше від української. В липні 2021 — в 2,8 раза частіше, в липні 2022 — лише в 1,9 раза частіше.
Українську “Вікіпедію” у липні переглядали з 11,5 млн унікальних пристроїв (+16 % до липня минулого року).
За даними редакторів української “Вікіпедії” частка мобільних пристроїв становила 71 %, зрісши за рік на 11%, або на 2,3 млн.
- Нагадаємо, волонтери-редактори англомовної версії Вікіпедії перейменували статтю із “Odessa” на “Odesa”. Тепер назва статті базується на україномовній транслітерації міста.
- В Україні замість “Русского радио” офіційно працює “Радіо Байрактар”. Станцію було перейменовано з огляду на військову агресію РФ.
- Мерія Таллінна, столиці Естонії, ухвалила рішення щодо перейменування однієї з площ міста на “площу України”. Наразі вирішується питання, де саме це буде реалізовано.
- 14 липня міська рада Нью-Йорка погодила законопроєкт щодо перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на “Український шлях” (Ukrainian Way).