За рік російська "Вікіпедія" втратила в Україні 17 млн переглядів за місяць, натомість українська додала 10 млн. З території України за місяць здійснено 168 млн переглядів вікіпедій усіма мовами (-8 млн, або -4,5 %), зокрема 50 млн переглядів української Вікіпедії (+10 млн), 95 млн російської (-17 млн), 15 млн англійської (-1 млн).

Про це повідомляє блог редакторів української “Вікіпедії”.

Число переглядів статей української Вікіпедії за липень місяць склало 63,4 млн, що на 36 % більше ніж у цей місяць рік тому.

Частка української виросла з 23 % до 30 %, частка російської впала з 64 % до 57 %, частка англійської залишилася на рівні 9 %, частка інших залишилась на рівні 5 відсотків. Суми не сходяться через округлення.

В липні 2020 з території України російську “Вікіпедію” переглядали в 3,0 рази частіше від української. В липні 2021 — в 2,8 раза частіше, в липні 2022 — лише в 1,9 раза частіше.

Українську “Вікіпедію” у липні переглядали з 11,5 млн унікальних пристроїв (+16 % до липня минулого року).

За даними редакторів української “Вікіпедії” частка мобільних пристроїв становила 71 %, зрісши за рік на 11%, або на 2,3 млн.