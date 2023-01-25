За рік дії рішення уряду щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети українці зменшили їх використання на 40-90% та більш ніж вдвічі збільшили споживання біорозкладних.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України з посиланням на слова заступника міністра економіки України Дениса Кудіна.

За словами Дениса Кудіна, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів.

“Рішення уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат – українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище”, – розповів заступника міністра економіки України.

За його словами, зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулось в умовах зростання цін їх закупівлі, що сприяло створенню необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів. А також простимулювало цих виробників до модернізації виробничих і технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, і в кінцевому результаті призвело до зростання їх продажу.

У відомстві нагадали, що мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів були запроваджені з 1 лютого 2022 року з метою зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів та обмеження їх розповсюдження, а також створення умов для покращення стану екологічної безпеки внаслідок поступового зменшення обсягів відходів у вигляді використаних пластикових пакетів.

Зазначимо, що в Україні з 1 січня 2023 року почала діяти заборона на розповсюдження надтонких пластикових пакетів, які використовували у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети.

10 грудня 2021 року набрав чинності Закон №1489, спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів та обмеження їх розповсюдження. У статті 2 закону йдеться про заборону їхнього розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Під дію закону потрапили надтонкі, тонкі та оксорозкладні пластикові пакети.

Натомість заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Також до 1 січня 2023 винятком були надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок). Зазвичай вони призначені для пакування, транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів, зокрема круп, льоду та первинної упаковки.

Заборона поширюється на об’єкти роздрібної торгівлі, громадського харчування й надання послуг. На оптову торгівлю та виробництво заборона не поширюється.

Згідно з законом, за розповсюдження тих типів пластикових пакетів, які знаходяться під забороною, штраф сягає від 8500 грн до 17 000 грн. Повторне порушення карається штрафом від 17 000 грн до 34 000 грн.

Також за безоплатне розповсюдження пакетів, які дозволено розповсюджувати лише платно, покарання встановили розміром від 1700 грн до 3400 грн. За повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення штраф визначили розміром від 3400 грн до 8500 грн.