Президент РФ Володимир Путін заявив, що на утримання ПВК "Вагнер" країна-агресор витратила близько 1 млрд доларів. Протягом повномасштабної війни Кремль стверджував, що нібито не має стосунку до приватної військової компанії, яку легалізували у 2023 році, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців.

Джерело: пропагандистський ресурс РФ “РИА Новости“.

Путін зробив відповідну заяву під час зустрічі у Кремлі.

“Хочу, щоб ми всі знали про це. Утримання Групи “Вагнер” повністю забезпечувалося державою – з Міністерства оборони, з державного бюджету. Лише з травня 2022 року по травень 2023 року на грошове утримання та стимулювальні виплати держава виплатила компанії “Вагнер” 86 млрд 262 млн рублів”, – сказав Путін.

Понад 86 млрд рублів за нинішнім курсом дорівнює приблизно $1 млрд. За його словами, за цей же час ПВК заробила 80 млрд рублів (близько 951 млн доларів), надаючи послуги з харчування російській армії.

“Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав менше, але ми з цим усім розбиратимемося”, – сказав Путін.

Протягом року російський диктатор стверджував, що держава не має стосунку до воєнізованого угруповання. Всупереч цьому, АТ “ПВК Вагнер центр” внесли до реєстру юридичних осіб 27 грудня 2022 року у формі непублічного акціонерного товариства зі статутним капіталом 10 тисяч рублів, фактично легалізувавши групу. У березні Путін підписав указ про посилення покарання за “дискредитацію” не лише кадрових військових та мобілізованих росіян, а й “добровольців” із найманцями ПВК “Вагнер”,