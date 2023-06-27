Джерело: пропагандистський ресурс РФ “РИА Новости“.
Путін зробив відповідну заяву під час зустрічі у Кремлі.
“Хочу, щоб ми всі знали про це. Утримання Групи “Вагнер” повністю забезпечувалося державою – з Міністерства оборони, з державного бюджету. Лише з травня 2022 року по травень 2023 року на грошове утримання та стимулювальні виплати держава виплатила компанії “Вагнер” 86 млрд 262 млн рублів”, – сказав Путін.
Понад 86 млрд рублів за нинішнім курсом дорівнює приблизно $1 млрд. За його словами, за цей же час ПВК заробила 80 млрд рублів (близько 951 млн доларів), надаючи послуги з харчування російській армії.
“Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав менше, але ми з цим усім розбиратимемося”, – сказав Путін.
Протягом року російський диктатор стверджував, що держава не має стосунку до воєнізованого угруповання. Всупереч цьому, АТ “ПВК Вагнер центр” внесли до реєстру юридичних осіб 27 грудня 2022 року у формі непублічного акціонерного товариства зі статутним капіталом 10 тисяч рублів, фактично легалізувавши групу. У березні Путін підписав указ про посилення покарання за “дискредитацію” не лише кадрових військових та мобілізованих росіян, а й “добровольців” із найманцями ПВК “Вагнер”,
- 26 червня повідомлялося, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває. Але вже 27 червня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК “Вагнер” закрито, не згадавши у повідомленні Пригожина.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що ПВК “Вагнер” готується передати йому все своє обладнання.
- Ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на “деескалацію”.
- Чисельність військових приватної військової компанії “Вагнер” приблизно така ж, як чисельність армії невеликих країн.