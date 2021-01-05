Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2 – 4 січня 2021 року.
Так, 62% респондентів зазначили, що вірять у Святого Миколая, а 35% – не вірять. За рік кількість тих, хто вірить у Святого Миколая, зросла на 10% (з 52% до 62%).
У Діда Мороза вірять вдвічі менше українців – 31%, не вірять – 65%. Кількість тих, хто вірить у Діда Мороза, за рік не змінилася.
Як відзначають соціологи, вподобання щодо новорічного персонажа мають чіткі регіональні залежності: більше тих, хто вірить у святого Миколая, на Заході країни, зате відносно більше вірять у Діда Мороза – на Півдні і Сході.
Але, незважаючи на це, навіть у південно-східних областях все одно кількість тих, хто вірить у Діда Мороза менша за тих, хто вірить у Святого Миколая.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 року.
- Згідно із цим же опитуванням, лише 5% українців не святкують Різдво – як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня).
- Серед свят новорічного циклу найулюбленішим для українців є Різдво. На другому місці зі значним відривом – Новий рік.