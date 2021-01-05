Дві третини українців вірять у Святого Миколая. Цей показник за рік зріс на 10%. У Діда Мороза вірять значно менше українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2 – 4 січня 2021 року.

Так, 62% респондентів зазначили, що вірять у Святого Миколая, а 35% – не вірять. За рік кількість тих, хто вірить у Святого Миколая, зросла на 10% (з 52% до 62%).

У Діда Мороза вірять вдвічі менше українців – 31%, не вірять – 65%. Кількість тих, хто вірить у Діда Мороза, за рік не змінилася.

Як відзначають соціологи, вподобання щодо новорічного персонажа мають чіткі регіональні залежності: більше тих, хто вірить у святого Миколая, на Заході країни, зате відносно більше вірять у Діда Мороза – на Півдні і Сході.

Але, незважаючи на це, навіть у південно-східних областях все одно кількість тих, хто вірить у Діда Мороза менша за тих, хто вірить у Святого Миколая.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 року.