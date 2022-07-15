Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

У повідомленні йдеться про те, що новим генеральним директором державної корпорації по космічній діяльності “Роскосмос” стане віцепрем’єр-міністр РФ з питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов, якого напередодні цього рішення було звільнено з цієї посади.

Нагадаємо, російський політик Дмитро Рогозін займав посаду директора “Роскосмосу” 4 роки, з 24 травня 2018 року по 15 липня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що “Роскосмос” опублікував супутникові світлини місця проведення саміту НАТО в Мадриді напередодні його початку. Російське відомство також оприлюднило координати так званих “центрів прийняття рішень” у США, Великій Британії, Франції, Німеччині та Іспанії.

Довідка. Державна корпорація з космічної діяльності “Роскосмос” — російська державна корпорація, створена 28 грудня 2015 року після ліквідації Федерального космічного агентства Росії.

Здійснює функції з надання державних послуг, з управління державним майном, використання космічного простору в мирних цілях, міжнародної співпраці в реалізації спільних проєктів та програм в галузі космічної діяльності. А також у сфері виконання організаціями ракетно-космічної галузі робіт з ракетно-космічною технікою військового призначення та бойовою ракетною технікою стратегічного призначення.