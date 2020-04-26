Станом на 25 квітня, 44 громадянина України, які зараз перебувають на кордоном, вилікувалися від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Так, 16 994 громадянина України звернулися за допомогою в іноземні дипломатичні установи в рамках системи “Захист”.

На даний момент 163 українця проходять лікування: найбільше хворих у Італії – 212 особи; по одному в Австралії, на Мальті, в Нігерії, Португалії, Сербії, Таїланді, Швеції. Ще 44 громадянина України одужали.

Зазначається, що сім громадян України за кордоном померли.