Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Так, 16 994 громадянина України звернулися за допомогою в іноземні дипломатичні установи в рамках системи “Захист”.
На даний момент 163 українця проходять лікування: найбільше хворих у Італії – 212 особи; по одному в Австралії, на Мальті, в Нігерії, Португалії, Сербії, Таїланді, Швеції. Ще 44 громадянина України одужали.
Зазначається, що сім громадян України за кордоном померли.
- 25 квітня повідомлялося, що за останню добу в Україні зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу COVID-19, 8 осіб померло, 181 – одужало.