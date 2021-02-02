#Букви зібрали всю інформацію про справу “Ів Роше”, за яку був засуджений Навальний.
В рамках справи “Ів Роше” Навальний і його брат Олег звинувачувалися в шахрайстві в сфері підприємницької діяльності на суму 26,7 млн руб. Олег Навальний отримав у справі реальний термін. Заявником у справі був гендиректор російської філії компанії Yves Roches ( “Ів Роше Схід”) Бруно Лепру, події справи відносяться до 2008-2013 років, коли Олег Навальний працював топ-менеджером “Пошти Росії”.
За версією звинувачення, у 2008 році кіпрським офшором Alortag Management Ltd було засновано ТОВ “Головну передплатну агенцію”. У тому ж році між ТОВ “Головна передплатна агенція” і “Ів Роше Схід” був укладений договір на надання транспортних послуг, які фактично здійснювалися з серпня 2008 по травень 2011 року на загальну суму 55 млн рублів.
Насправді ж послуги надавали транспортні компанії, які наймалися дешевше, ніж платили фірми-потерпілі.
Як запевняла сторона обвинувачення, Олег Навальний, користуючись своїм службовим становищем, знаючи про проблеми в Ярославському МСЦ, обманом нав’язав “Ів Роше Схід” непотрібного посередника в особі “Головної передплатної агенції”.
За час співпраці “Головна передплатна агенція” отримала від “Ів Роше Схід” більше 55 мільйонів рублів, слідчі же нарахували, що якби філія французької фірми працювала безпосередньо з транспортниками з фірми “АвтоСАГА”, то витратив би 29 млн рублів. Різниця в 26 мільйонів і вписана в обвинувальний висновок.
Справу “Ів Роше” було об’єднано з аналогічною справою ТОВ “Міжрегіональної процессінгової компанії”, яка також уклала договір з ТОВ “Головна передплатна агенція” з шкодою, якої нібито в розмірі 3,8 млн руб.
Навальні використовували службове становище Олега в “Пошті Росії” в недобросовісних цілях, ввели своїх клієнтів в оману щодо ціноутворення “Головної передплатної агенції” і використовували компанію для відмивання нелегальних доходів, вважало слідство, а разом з ним і суд.
30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви виніс обвинувальний вирок: Олексій Навальний був засуджений до 3,5 років умовно, а Олег Навальний – до 3,5 років колонії загального режиму.
17 жовтня 2017 року ЄСПЛ постановив, що вирок був довільним і необгрунтованим, але відмовився розглядати питання про політичну мотивацію справи.
У своєму подальшому вирішенні від 9 квітня 2019 року ЄСПЛ визнав домашній арешт Навального політично мотивованим.
- 17 січня літак із Олексієм Навальним приземлився в “Шереметьєво”, політика затримали під час паспортного контролю. Згодом його арештували на 30 діб.
- Міністерство закордонних справ заявило, що Україна занепокоєна у зв’язку з затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.
- Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Вона містить заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
- У суботу, 23 січня, по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей.