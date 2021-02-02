Симоновський суд Москви скасував умовне засудження Олексія Навального у справі "Ів Роше" і призначив йому реальний термін 3,5 роки колонії загального режиму.

#Букви зібрали всю інформацію про справу “Ів Роше”, за яку був засуджений Навальний.

В рамках справи “Ів Роше” Навальний і його брат Олег звинувачувалися в шахрайстві в сфері підприємницької діяльності на суму 26,7 млн ​​руб. Олег Навальний отримав у справі реальний термін. Заявником у справі був гендиректор російської філії компанії Yves Roches ( “Ів Роше Схід”) Бруно Лепру, події справи відносяться до 2008-2013 років, коли Олег Навальний працював топ-менеджером “Пошти Росії”.

За версією звинувачення, у 2008 році кіпрським офшором Alortag Management Ltd було засновано ТОВ “Головну передплатну агенцію”. У тому ж році між ТОВ “Головна передплатна агенція” і “Ів Роше Схід” був укладений договір на надання транспортних послуг, які фактично здійснювалися з серпня 2008 по травень 2011 року на загальну суму 55 млн рублів.

Насправді ж послуги надавали транспортні компанії, які наймалися дешевше, ніж платили фірми-потерпілі.

Як запевняла сторона обвинувачення, Олег Навальний, користуючись своїм службовим становищем, знаючи про проблеми в Ярославському МСЦ, обманом нав’язав “Ів Роше Схід” непотрібного посередника в особі “Головної передплатної агенції”.

За час співпраці “Головна передплатна агенція” отримала від “Ів Роше Схід” більше 55 мільйонів рублів, слідчі же нарахували, що якби філія французької фірми працювала безпосередньо з транспортниками з фірми “АвтоСАГА”, то витратив би 29 млн рублів. Різниця в 26 мільйонів і вписана в обвинувальний висновок.

Справу “Ів Роше” було об’єднано з аналогічною справою ТОВ “Міжрегіональної процессінгової компанії”, яка також уклала договір з ТОВ “Головна передплатна агенція” з шкодою, якої нібито в розмірі 3,8 млн руб.

Навальні використовували службове становище Олега в “Пошті Росії” в недобросовісних цілях, ввели своїх клієнтів в оману щодо ціноутворення “Головної передплатної агенції” і використовували компанію для відмивання нелегальних доходів, вважало слідство, а разом з ним і суд.

30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви виніс обвинувальний вирок: Олексій Навальний був засуджений до 3,5 років умовно, а Олег Навальний – до 3,5 років колонії загального режиму.

17 жовтня 2017 року ЄСПЛ постановив, що вирок був довільним і необгрунтованим, але відмовився розглядати питання про політичну мотивацію справи.

У своєму подальшому вирішенні від 9 квітня 2019 року ЄСПЛ визнав домашній арешт Навального політично мотивованим.