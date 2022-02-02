Про це повідомляє СБУ.
“Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 25 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених в поточному місяці (січні)”, — йдеться у повідомленні.
Також фахівці продовжують розслідування кібератаки на інформаційні системи органів державної влади. Йдеться про кібернапад, що стався в ніч з 13 на 14 січня 2022 року. Про результати розслідування Служба безпеки інформуватиме окремо.
Здебільшого хакерські атаки були на вебдодатки (Web App Attack), шкідливим програмним забезпеченням (Malware), спробами отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack) та з’єднанням з командно-контрольними серверами (C&C Server) тощо.
На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM). Система займається моніторингом подій в реальному часі й дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та запобігати загрозам в національному кіберпросторі.
- Нагадаємо, що на офіційний сайт України здійснили кібератаку. Внаслідок хакерського нападу у ніч на 26 січня ресурс був недоступний протягом кількох годин.
- Кіберполіція України викрила хлопця, який продавав конфіденційні, комерційні та персональні дані понад 20 мільйонів українців. Йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.
- За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією. Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу.
- Також американські експерти проаналізували кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.