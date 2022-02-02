Служба безпеки України (СБУ) зі січень 2022 року припинила й нейтралізувала 121 кібератаку. Вони були спрямовані на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє СБУ.

“Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 25 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених в поточному місяці (січні)”, — йдеться у повідомленні.

Також фахівці продовжують розслідування кібератаки на інформаційні системи органів державної влади. Йдеться про кібернапад, що стався в ніч з 13 на 14 січня 2022 року. Про результати розслідування Служба безпеки інформуватиме окремо.

Здебільшого хакерські атаки були на вебдодатки (Web App Attack), шкідливим програмним забезпеченням (Malware), спробами отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack) та з’єднанням з командно-контрольними серверами (C&C Server) тощо.

На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM). Система займається моніторингом подій в реальному часі й дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та запобігати загрозам в національному кіберпросторі.