Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників “Укравтопром”.
Проте все ж поповнення українського автопарку вживаними легковиками перевищило січневий ринок нових машин майже вчетверо.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем став Renault Megane – у січні на українські номери перейшли 926 одиниць моделі.
На другому місці розташувався Volkswagen Golf – 765 шт.
Третє місце посіла Skoda Octavia – 620 шт.
Окрім цього, у першу п’ятірку місяця увійшли Volkswagen Passat (509 шт.) та Ford Focus (314 шт.).
В асоціації зауважили, що середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери, становить 11 років.
Варто зазначити, що за 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим автомобілем став Toyota RAV4.
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