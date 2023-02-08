У січні українці зареєстрували 11,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше за показник минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників “Укравтопром”.

Проте все ж поповнення українського автопарку вживаними легковиками перевищило січневий ринок нових машин майже вчетверо.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем став Renault Megane – у січні на українські номери перейшли 926 одиниць моделі.

На другому місці розташувався Volkswagen Golf – 765 шт.

Третє місце посіла Skoda Octavia – 620 шт.

Окрім цього, у першу п’ятірку місяця увійшли Volkswagen Passat (509 шт.) та Ford Focus (314 шт.).

В асоціації зауважили, що середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери, становить 11 років.

Варто зазначити, що за 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим автомобілем став Toyota RAV4.