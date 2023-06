На основі багатокористувацької гри Among Us створять офіційну адаптацію у вигляді мультсеріалу. Сюжет слідуватиме історії оригінальної гри.

Джерело: Variety.

Анімаційну адаптацію гри створять студія CBS Eye Animation Productions та розробники Innersloth. Жодних подробиць сюжетної лінії не повідомляли.

“Членів вашого екіпажу замінив інопланетний перевертень, який має намір спричинити плутанину, саботувати корабель і вбити всіх. Знайдіть “Самозванця” або станьте жертвою його смертельних планів”, – описано сюжет гри.

Творці серіалу мають намір обіграти таку основу. На відео нижче наведено трейлер гри, але не мультсеріалу, оскільки він ще не вийшов.

Довідка. Інді-гра Among Us вперше вийшла у 2018 році, але набула популярності у період пандемії у 2020 році. За сюжетом, на космічному кораблі опиняються від 4-10 гравців, які мають виконувати місії для підтримки борта. Але серед звичайних персонажів опиняється зрадник, який вбиває інших. Гравці мають або виявити imposter (самозванця, – ред.), або загинути всією командою. Кожний раунд гравці обговорюють, кого викинути за борт методом голосування, якщо хтось підозріло виглядає або якось дивно себе поводить.

Гра доступна на усіх ігрових платформах: Android, iOS, ПК, консолі PlayStation, Xbox та Nintendo Switch.

У студії InnerSloth під час створення Among Us працювало лишень три людини, але вона не стала хітом і продажі йшли не дуже. У 2019 році вони навіть думали закрити проєкт. Довгий час вона не набирала більше ніж 30-40 гравців онлайн у Steam.

Проте всього через рік за кілька тижнів прибутки студії з майже нуля сягнули $4,5 мільйона. Одночасно в неї грали понад 400 тисяч гравців, а за кількістю глядачів трансляції гри випередили навіть таких гігантів, як League of Legends та Fortnite. Однією з ключових причин різкої популярності Among Us стало те, що її помітив шведський англомовний ютубер PewDiePie, який станом на 2023 рік має 111 млн підписників.

У жовтні 2022 року вона стала №1 в Google Play у 66 країнах і у сотні найкращих у кожній країні, крім двох, а на iOS гра очолила топрейтинг у 55 країнах. Протягом четвертого кварталу 2020 року гра мала майже 500 мільйонів активних користувачів щомісяця, понад 4 мільярди переглядів на YouTube і понад 1,22 мільярда сеансів перегляду на Twitch.