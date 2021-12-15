За скаргою «Київстар» Антимонопольний комітет оштрафував оператора «Лайфселл» на суму понад 10 мільйонів гривень за недобросовісну конкуренцію.

Відповідна інформація опублікована на сайті Антимонопольного комітету України.

15 грудня Антимонопольний комітет України оштрафував оператора телекомунікацій ТОВ “Лайфселл” за порушення статті 151 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

Згідно з позовом, який задовольнив АКУ, оператор зв’язку поширював неправдиву та неточну інформацію щодо лідерства у наданні певних послуг. Позивач – приватне акціонерне товариство “Київстар”.

Антимонопольний комітет визначив порушення з боку “Лайфселл” у таких твердженнях:

“Приєднуйтеся до лідера нового покоління Інтернету! Краще покриття 4,5G”.

“Обґрунтовували вказане твердження наявністю лідерства у кількості спектру в діапазонах 2600 МГц та 1800 МГц в перерахунку на одного абонента. Водночас про якості лідера четвертого покоління інтернету свідчить не лише цей параметр, а низка: щільність розміщення базових станцій, ємність радіомережі, її оптимальні налаштування, кількість абонентів та їхня активність тощо”, – повідомляє пресслужба АКУ.

“№ 1 в роумінгу для інтернету!”

“На основі порівняння вартості своїх базових тарифів з базовими тарифами конкурентів. При цьому не враховувалося наповнення базових пакетів (наприклад, конкуренти пропонували додаткові послуги безлімітного меседжингу, а відповідач — ні)”, – йдеться на сайті Антимонопольного комітету.

“# 1 ДЛЯ СМАРТФОНІВ”

“Обґрунтовують це твердження визначеним на основі опитування відсотком проникнення смартфонів у власній мережі мобільного оператора. Водночас пересічний споживач, який не є спеціалістом у телекомунікаціях, може не зрозуміти це роз’яснення та сприймати його як твердження про лідерство у якості надання послуг у порівнянні з конкурентами”, – повідомляється на сайті.

Комітет дійшов висновку, що поширення оманливої інформації щодо “лідерства” в окремих видах послуг без належного обґрунтування та з використанням технічної термінології, могло надати ТОВ “Лайфселл” неправомірних переваг та поставити компанію у вигідніше становище в порівнянні з конкурентами.

Поведінку оператора в АКУ визнали недобросовісною конкуренцією та наклали штраф – 10 467 543 грн.