Відповідна інформація опублікована на сайті Антимонопольного комітету України.
15 грудня Антимонопольний комітет України оштрафував оператора телекомунікацій ТОВ “Лайфселл” за порушення статті 151 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.
Згідно з позовом, який задовольнив АКУ, оператор зв’язку поширював неправдиву та неточну інформацію щодо лідерства у наданні певних послуг. Позивач – приватне акціонерне товариство “Київстар”.
Антимонопольний комітет визначив порушення з боку “Лайфселл” у таких твердженнях:
“Приєднуйтеся до лідера нового покоління Інтернету! Краще покриття 4,5G”.
“Обґрунтовували вказане твердження наявністю лідерства у кількості спектру в діапазонах 2600 МГц та 1800 МГц в перерахунку на одного абонента. Водночас про якості лідера четвертого покоління інтернету свідчить не лише цей параметр, а низка: щільність розміщення базових станцій, ємність радіомережі, її оптимальні налаштування, кількість абонентів та їхня активність тощо”, – повідомляє пресслужба АКУ.
“№ 1 в роумінгу для інтернету!”
“На основі порівняння вартості своїх базових тарифів з базовими тарифами конкурентів. При цьому не враховувалося наповнення базових пакетів (наприклад, конкуренти пропонували додаткові послуги безлімітного меседжингу, а відповідач — ні)”, – йдеться на сайті Антимонопольного комітету.
“# 1 ДЛЯ СМАРТФОНІВ”
“Обґрунтовують це твердження визначеним на основі опитування відсотком проникнення смартфонів у власній мережі мобільного оператора. Водночас пересічний споживач, який не є спеціалістом у телекомунікаціях, може не зрозуміти це роз’яснення та сприймати його як твердження про лідерство у якості надання послуг у порівнянні з конкурентами”, – повідомляється на сайті.
Комітет дійшов висновку, що поширення оманливої інформації щодо “лідерства” в окремих видах послуг без належного обґрунтування та з використанням технічної термінології, могло надати ТОВ “Лайфселл” неправомірних переваг та поставити компанію у вигідніше становище в порівнянні з конкурентами.
Поведінку оператора в АКУ визнали недобросовісною конкуренцією та наклали штраф – 10 467 543 грн.
- Нагадаємо, спеціалісти виявили атаку, що дозволяє зчитувати інформацію з SIM-карт.