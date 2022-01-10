Цього року в Південному Судані голодуватиме більше людей, ніж будь-коли, заявили групи допомоги. Це пов’язано з найсильнішими за останні 60 років повенями, а також через конфлікти та повільне виконання мирної угоди, яка фактично поставила країну на паузу на роки.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство АР.

“2021 рік був найгіршим роком з моменту незалежності за 10 років життя цієї країни, а 2022 рік буде гіршим. Відсутність продовольчої безпеки знаходиться на критичному рівні”, – сказав Метью Холлінгворт, представник Всесвітньої продовольчої програми в Південному Судані.

Майже 8,5 мільйонів людей — із 12 мільйонів у країні — будуть потерпати від сильного голоду. Це на 8% більше, ніж торік. Небайдужі б’ють на сполох: люди вмирають від голоду.

Майже 1 мільйон людей у ​​Південному Судані постраждали від повеней, за даними Організації Об’єднаних Націй. У 2021 році ООН довелося вдвічі скоротити продовольчу допомогу в більшості місць через обмеження фінансування – це вплинуло на життя близько 3 мільйонів осіб.

У деяких сімей протягом довгого часу листя латаття було єдиною доступною їжею.

“Ми їмо листя і виглядаємо як скелети”, – сказав один із місцевих жителів. Він сказав, що продовольчу допомогу отримував лише один раз – тоді мішок рису потрібно було розділити між 20 людьми.

Найбільше від наслідків голоду потерпають діти – їх кількість значно зросла протягом останніх місяців.

Хоча повені є основною причиною голоду, до них додається тупикова ситуація уряду, оскільки дві основні політичні партії країни намагаються розділити владу.

У грудні, виступаючи в Раді Безпеки ООН, глава місії ООН у Південному Судані Ніколас Хейсом попередив про крах мирної угоди в країні, якщо всі сторони не дійдуть до згоди.