Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в інтерв’ю херсонському медіа “Мост”.
В області були випадки, коли за слово “орк” у приватному листуванні в людини росіяни відбирали зразки ДНК та брали відбитки пальців.
Водночас у мешканців регіону вже майже немає грошей, проте їжа є — допомагають місцеві фермери. Росіяни привозять продукти з Криму, але вони поганої якості.
Попри все місцеві налаштовані патріотично, адже здебільшого підтримують Україну. За словами заступника, випадки відвертого переходу на російську сторону є радше винятками.
“Сьогодні кожен, хто залишився на Херсонщині – справжній герой. Те, що там зараз відбувається — це жах. Окупантам потрібна слухняна маса, їх не цікавить спротив. Грошей у більшості людей вже немає — і це велика проблема. Їжа є — допомагають фермери. Велика кількість товару з Криму. Якість там така собі, м’яко кажучи. У будь-який час людина, яка не почистила свій телефон, запросто може поїхати “на підвал”. Були випадки, коли просто за слово “орк” у приватному листуванні у людини відбирали зразки ДНК, брали відбитки пальців і проводили роз’яснювальну бесіду”, — сказав Соболевський.
- Варто зазначити, що ситуація в регіоні залишається напруженою. У самому Херсоні повністю відсутній зв’язок, а інтернет працює тільки частково. Утім, у деяких районах їх вдалося відновити. Водночас не у всіх населених пунктах є електро- та водопостачання.
- Також росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.
- Раніше американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.
- 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Відповідно до отриманої від компаній інформації, відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання та від’єднання кабелів.