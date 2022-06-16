У тимчасово окупованій Херсонській області російська окупаційна "влада" викрадає мешканців після перевірки телефонів, якщо людина не видалила "неприйнятний" для росіян вміст. Наприклад, слово "орк" в особистому листуванні.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в інтерв’ю херсонському медіа “Мост”.

В області були випадки, коли за слово “орк” у приватному листуванні в людини росіяни відбирали зразки ДНК та брали відбитки пальців.

Водночас у мешканців регіону вже майже немає грошей, проте їжа є — допомагають місцеві фермери. Росіяни привозять продукти з Криму, але вони поганої якості.

Попри все місцеві налаштовані патріотично, адже здебільшого підтримують Україну. За словами заступника, випадки відвертого переходу на російську сторону є радше винятками.