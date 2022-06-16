Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в інтерв’ю херсонському медіа “Мост”.

В області були випадки, коли за слово “орк” у приватному листуванні в людини росіяни відбирали зразки ДНК та брали відбитки пальців.

Водночас у мешканців регіону вже майже немає грошей, проте їжа є — допомагають місцеві фермери. Росіяни привозять продукти з Криму, але вони поганої якості.

Попри все місцеві налаштовані патріотично, адже здебільшого підтримують Україну. За словами заступника, випадки відвертого переходу на російську сторону є радше винятками.

“Сьогодні кожен, хто залишився на Херсонщині – справжній герой. Те, що там зараз відбувається — це жах. Окупантам потрібна слухняна маса, їх не цікавить спротив. Грошей у більшості людей вже немає — і це велика проблема. Їжа є — допомагають фермери. Велика кількість товару з Криму. Якість там така собі, м’яко кажучи. У будь-який час людина, яка не почистила свій телефон, запросто може поїхати “на підвал”. Були випадки, коли просто за слово “орк” у приватному листуванні у людини відбирали зразки ДНК, брали відбитки пальців і проводили роз’яснювальну бесіду”, — сказав  Соболевський.