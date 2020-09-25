За народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка, якого підозрюють в причетності до корупційної схеми, внесли 3 мільйони 1 656 гривень застави.

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на спікера Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють Юрченка в отриманні хабара і причетності до корупціойної схеми в парламенті.

“За нардепа внесли заставу в повному обсязі”, – повідомила Чемерис.

Також вона уточнила, що заставу внесли в четвер, 24 вересня.

Сьогодні ВАКС надав довідку про те, що гроші надійшли на рахунок і нардепа можуть випустити з СІЗО.

Адвокати Юрченка коментарів не надають.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар в 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.

На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабара. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.