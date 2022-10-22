Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, з ночі ворог здійснив масовану ракетну атаку.
“Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої”, – написав він.
Володимир Зеленський додав світлину, де зафіксовано наслідки ворожої атаки. Він назвав атаки на критично важливі об’єкти характерною тактикою терористів.
“На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор”, – наголосив Зеленський.
Внаслідок ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури без світла залишись майже 1,5 млн абонентів у різних областях України. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Окупанти влучили в енергетичний об’єкт у Луцьку. Вони його знищили без можливості відновлення. Влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.
- Вранці 22 жовтня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю загарбників стали об’єкти енергетики України. В “Укренерго” наголосили, що наслідки обстрілів 22 жовтня можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня.
- 22 жовтня у чотирьох українських регіонах відключатимуть електропостачання. Причина – критичне збільшення споживання електроенергії.