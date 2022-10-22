Російські військові за першу половину доби 22 жовтня атакували Україну 36 ракетами. Більшість з них вдалося збити силами протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, з ночі ворог здійснив масовану ракетну атаку.

“Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої”, – написав він.

Володимир Зеленський додав світлину, де зафіксовано наслідки ворожої атаки. Він назвав атаки на критично важливі об’єкти характерною тактикою терористів.