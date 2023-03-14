Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
Як зазначається, у подальшому ці генератори будуть передані 10 підприємствам критичної інфраструктури в Харкові, Чугуєві, Лозовій, Богодухові, Краснограді, Слобожанському, Південному, П’ятигірському та Великому Бурлуку. Зокрема, вони працюватимуть на очисних спорудах і на водоканалах в разі відсутності електроенергії.
“Завдяки цій допомозі ми забезпечимо безперебійне надання послуг ЖКГ майже 217 тисячам мешканців багатоквартирних житлових будинків області”, – коментує Синєгубов.
Крім того, він додав, що раніше Харківська область вже отримала за цією програмою 10 генераторів. Також, за словами Синєгубова, за кілька днів ще 2 генератори на 1500 кВт від Швеції прибудуть до області.
Варто нагадати, що Міністерство енергетики України передало приватному акціонерному товариству “Укргідроенерго” чергову партію гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів у вигляді енергетичного обладнання вагою близько 10 тонн.
- У межах гуманітарної допомоги Україна отримала 4 екскаватори від Південної Кореї для відновлення енергетичного сектору.
- Для Херсонської області закуплять енергетичне обладнання на загальну суму в 4,5 мільйона євро.
- Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.