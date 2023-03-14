Генератори потужністю від 168 до 440 кВт були закуплені в межах проєкту, що впроваджується управлінням ООН за фінансування уряду Японії, та доставлені до Харквівської області за допомоги уряду Туреччини.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

Як зазначається, у подальшому ці генератори будуть передані 10 підприємствам критичної інфраструктури в Харкові, Чугуєві, Лозовій, Богодухові, Краснограді, Слобожанському, Південному, П’ятигірському та Великому Бурлуку. Зокрема, вони працюватимуть на очисних спорудах і на водоканалах в разі відсутності електроенергії.

“Завдяки цій допомозі ми забезпечимо безперебійне надання послуг ЖКГ майже 217 тисячам мешканців багатоквартирних житлових будинків області”, – коментує Синєгубов.

Крім того, він додав, що раніше Харківська область вже отримала за цією програмою 10 генераторів. Також, за словами Синєгубова, за кілька днів ще 2 генератори на 1500 кВт від Швеції прибудуть до області.

Варто нагадати, що Міністерство енергетики України передало приватному акціонерному товариству “Укргідроенерго” чергову партію гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів у вигляді енергетичного обладнання вагою близько 10 тонн.