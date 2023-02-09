Прокурори Луганської обласної прокуратури та Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з районних судів Луганської області за фактом державної зради та колабораційної діяльності.

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, після початку повномасштабної російської агресії голова райсуду почала співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ. Вона обійняла псевдопосаду “судді” в незаконному судовому органі – “Новоайдарському районному суді”.

Повідомляється, що обвинувачена провела збори суддів та працівників апарату суду. Вона закликала до співпраці з окупаційною владою та обіцяла сприяти в отриманні ними посад у судових органах так званої “ЛНР”.

Також додається, що суддів, які відмовилися перейти на бік ворога та здійснювати правосуддя іменем псевдореспубліки, вона без законних підстав звільнила.

Нагадаємо, що раніше служба безпеки України зібрала обґрунтовані докази вини ще одного ворожого поплічника. Зловмисником є колишній представник окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини.

“Заступник міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР виконував завдання Москви щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу регіону на потреби країни-агресора. Насамперед “посадовець” займався налагодженням безперебійного постачання українського вугілля до РФ.