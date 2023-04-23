Про це інформує пресслужба МОЗ.
Як зазначається, під час зустрічі Ельброн та Ляшко обговорили як нагальні питання, які будуть реалізовані у короткострокових проєктах, так і більш стратегічні напрями, які були зафіксовані як пріоритети у нещодавно підписаній міністрами декларації про співпрацю у сфері здоров’я та профілактики між міністерствами охорони здоровʼя України та Франції.
Підкреслено, що за підтримки уряду Франції найближчими місяцями будуть розгорнуті модульні лікарні. Це допоможе забезпечити надання медичної допомоги пацієнтам у регіонах, де ведуться активні бойові дії та є великі масштаби руйнувань.
Крім цього, узгоджується план відбудови зруйнованих або пошкоджених медичних закладів у Чернігівській області. Нині в області вже завершила роботу місія з боку французької сторони, яка має оцінити вартість та масштаби проєкту відбудови.
Окремо у продовження домовленостей між першою леді Україні та першою леді Франції зупинилися на проєкті відбудови лікарні в м. Ізюм Харківської області.
Також в МОЗ нагадали, за даними Світового банку, ворог вже зруйнував в Україні медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 “швидких” та щонайменше 596 аптек.
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- Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україні 35 200 доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи.
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