Пʼєр Ельброн, спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України, під час зустрічі з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком повідомив, що найближчим часом буде сформований ще один пакет, що включатиме макрофінансову допомогу, експертну, спільні короткотермінові проєкти та співпрацю у сфері відновлення зруйнованих або пошкоджених медичних закладів.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Як зазначається, під час зустрічі Ельброн та Ляшко обговорили як нагальні питання, які будуть реалізовані у короткострокових проєктах, так і більш стратегічні напрями, які були зафіксовані як пріоритети у нещодавно підписаній міністрами декларації про співпрацю у сфері здоров’я та профілактики між міністерствами охорони здоровʼя України та Франції.

Підкреслено, що за підтримки уряду Франції найближчими місяцями будуть розгорнуті модульні лікарні. Це допоможе забезпечити надання медичної допомоги пацієнтам у регіонах, де ведуться активні бойові дії та є великі масштаби руйнувань.

Крім цього, узгоджується план відбудови зруйнованих або пошкоджених медичних закладів у Чернігівській області. Нині в області вже завершила роботу місія з боку французької сторони, яка має оцінити вартість та масштаби проєкту відбудови.

Окремо у продовження домовленостей між першою леді Україні та першою леді Франції зупинилися на проєкті відбудови лікарні в м. Ізюм Харківської області.

Також в МОЗ нагадали, за даними Світового банку, ворог вже зруйнував в Україні медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 “швидких” та щонайменше 596 аптек.