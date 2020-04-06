Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
“За добу в Україну повернулися понад 9 тисяч українців. Без власного транспорту в Україні прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ГСЧС”, – йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що покинули країну за добу 4,6 тисячі людей, з яких 1,4 тисячі були іноземцями.
Також повідомляється, що за добу прикордонники провели скринінг температури і опитали про стан здоров’я майже 11 000 чоловік, що прямують в Україну.
Всі громадяни, які перетинають кордон, підписували угоди на самоізоляцію.
Також наголошується, що станом на 6 квітня черг на прикордонних пунктах пропуску немає.
- Нагадаємо, 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.