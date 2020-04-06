У Державній прикордонній службі України розповіли, скільки українців повернулися додому за останню добу.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

“За добу в Україну повернулися понад 9 тисяч українців. Без власного транспорту в Україні прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ГСЧС”, – йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що покинули країну за добу 4,6 тисячі людей, з яких 1,4 тисячі були іноземцями.

Також повідомляється, що за добу прикордонники провели скринінг температури і опитали про стан здоров’я майже 11 000 чоловік, що прямують в Україну.

Всі громадяни, які перетинають кордон, підписували угоди на самоізоляцію.

Також наголошується, що станом на 6 квітня черг на прикордонних пунктах пропуску немає.