Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.
На сьогодні в столиці вже 7 620 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Захворіли:
- 40 жінок у віці від 18 до 82 років
- 49 чоловіків у віці від 19 до 82 років
- 6 хлопчиків від 3 до 14 років.
- Захворіли в тому числі і двоє медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Деснянському районі – 18. У Шевченківському – 13 і в Печерському районі – 11 випадків.
- 24 липня виявили 129 нових хворих на коронавірус. Загалом у столиці вже 7525 підтверджених випадків COVID-19.