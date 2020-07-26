25 липня біля ще в 95 жителів Києва виявили коронавірус.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

На сьогодні в столиці вже 7 620 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Захворіли:

40 жінок у віці від 18 до 82 років

49 чоловіків у віці від 19 до 82 років

6 хлопчиків від 3 до 14 років.

Захворіли в тому числі і двоє медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Деснянському районі – 18. У Шевченківському – 13 і в Печерському районі – 11 випадків.